全てのアイテム AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile スマートフォン本体

AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile
13487 保証付 容量99% デモ機 iPhone 13 mini 128GB
トミー様 US版 Galaxy S20 Ultra 5G 若干焼け有
半年前に購入した商品です。
スマホ‼️ギャラクシー‼️
iPhoneに機種変更した為出品いたします。
Xiaomi Redmi Note 11トワイライトブルー 新品未開封
iPhone 7 レッド 128GB Apple SIMロック解除済 アップル
動作確認済み。
iPhone 7 plus SIMフリー 128GB iPhone7 plus
画面はガラスフィルムを貼っていた為、目立った傷なし。
iPhone SE2ホワイト 128 GB SIMフリー データ初期化済み
背面はケースをつけていたのですが、地面に落としてしまい、凹みありです。
新品未開封☆iPhone14 ProMaxシルバー 256 GB SIMフリー
Xiaomi Redmi 9s 128GB SIMフリー 国内版
説明書と箱は少し潰れてますがあります。
Galaxy Note20 Ultra 256GB ブロンズ【A級美品】
XPERIA5 J9260 128g
iPhoneSE SE2 ホワイト 64GB SIMフリー(元Softbank)
Apple iPhone8 64GB スペースグレイ
美品iPhone 13mini スターライト 128GB その他
AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile半年前に購入した商品です。iPhoneに機種変更した為出品いたします。動作確認済み。画面はガラスフィルムを貼っていた為、目立った傷なし。背面はケースをつけていたのですが、地面に落としてしまい、凹みありです。説明書と箱は少し潰れてますがあります。