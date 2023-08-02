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全てのアイテム AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile スマートフォン本体

商品の説明

AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile
13487 保証付 容量99% デモ機 iPhone 13 mini 128GB

トミー様 US版 Galaxy S20 Ultra 5G 若干焼け有
半年前に購入した商品です。
スマホ‼️ギャラクシー‼️
iPhoneに機種変更した為出品いたします。
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iPhone 7 レッド 128GB Apple SIMロック解除済 アップル
動作確認済み。
iPhone 7 plus SIMフリー 128GB iPhone7 plus
画面はガラスフィルムを貼っていた為、目立った傷なし。
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背面はケースをつけていたのですが、地面に落としてしまい、凹みありです。
新品未開封☆iPhone14 ProMaxシルバー 256 GB SIMフリー

Xiaomi Redmi 9s 128GB　SIMフリー　国内版
説明書と箱は少し潰れてますがあります。

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile半年前に購入した商品です。iPhoneに機種変更した為出品いたします。動作確認済み。画面はガラスフィルムを貼っていた為、目立った傷なし。背面はケースをつけていたのですが、地面に落としてしまい、凹みありです。説明書と箱は少し潰れてますがあります。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

全てのアイテム AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile スマートフォン本体

46分钟前

全てのアイテム AQUOS sense7 ブルー 128 GB UQ mobile スマートフォン本体

¥26,000 ¥14,560

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