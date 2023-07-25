お知らせ ログイン 会員登録 出品
【国内正規総代理店アイテム】 ASUS ROG RTX2080Ti PCパーツ

商品の説明

ROGの2080Tiです。
ZOOM R8
3年以上前に購入しましたが、使用期間は2週間ほどで画像のようにかなり綺麗な状態です。持っていても使わないので、誰か必要な方の手元に渡ればなと思い出品させていただきました。
Intel SSD DC P4500 U.2 NVMe 2TB 使用 10時間

ASUS XG-C100C V2 10Gigabit 10Gbps
付属品は画像の通りです。

NVIDIA Quadro P620 2GB ビデオカード

商品の情報

ブランドエイスース
商品の状態未使用に近い

Core i5 12400

ASUS ROG RTX2080Ti

S-MPU/PC Super MPU Roland PC-98 MIDI

リコー　IPSiOトナーカートリッジ　タイプ85B RE　純正
ROGの2080Tiです。3年以上前に購入しましたが、使用期間は2週間ほどで画像のようにかなり綺麗な状態です。持っていても使わないので、誰か必要な方の手元に渡ればなと思い出品させていただきました。付属品は画像の通りです。

商品の情報

ブランドエイスース
商品の状態未使用に近い

【国内正規総代理店アイテム】 ASUS ROG RTX2080Ti PCパーツ

2分钟前

【国内正規総代理店アイテム】 ASUS ROG RTX2080Ti PCパーツ

¥50,000 ¥27,000

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ac275c9f82a3

 429

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

ac275c9f82a3
【国内正規総代理店アイテム】 ASUS ROG RTX2080Ti PCパーツ 【国内正規総代理店アイテム】 ASUS ROG RTX2080Ti PCパーツ

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080TI-O11G Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-O11G)

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080TI-O11G Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-O11G)


ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080TI Advanced Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-A11G)

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080TI Advanced Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-A11G)


Amazon.com: ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080TI-O11G Overclocked 11G

Amazon.com: ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080TI-O11G Overclocked 11G


ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080TI-O11G Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-O11G)

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080TI-O11G Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-O11G)


ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080 TI Overclocked O11G GDDR6 HDMI DP

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080 TI Overclocked O11G GDDR6 HDMI DP


ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080TI Advanced Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-A11G)

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080TI Advanced Overclocked 11G GDDR6 HDMI DP 1.4 USB Type-C Gaming Graphics Card (ROG-STRIX-RTX-2080TI-A11G)


ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING | Graphics Cards | ROG United States

ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING | Graphics Cards | ROG United States

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【国内正規総代理店アイテム】 ASUS ROG RTX2080Ti PCパーツ
© www.inba.net, Inc.