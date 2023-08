Newニンテンドー3DS LL

*値下げ交渉はご遠慮頂いております。

予めご了承下さい。

■■付属品■■

⚪︎本体

⚪︎タッチペン

⚪︎SDカード(16GB挿入したまま)

以上で全てです。

※検品用ソフト、充電器、箱などは付属しません。

※充電器(中古純正品)が必要な方は+700円でお付けします。

ご購入前に『充電器付きで』とコメントして頂き必ず価格変更後にご購入下さい。

■■状態■■

総合【B】

外側はキズ多数ですがボタンまわりはきれいな動作良好品です♫

《動作》【A】

初期化済です。

ゼルダのソフトを使用し

各ボタン

スライドパッド

Cスティック

タッチパネル反応

音量調整

カメラ起動

Wi-Fi接続

→→動作確認済です。

《本体》【C】

表側、裏側、全面にキズありです。

画像にてよくご確認ください。

側面、塗装剥がれはありません。

内側、スライドパッド、ボタン、表面はきれいです。

ヒンジ部にややキズありです。

《画面》【B】

上画面、キズはありません。

下画面、やや細かいキズありです。

上下ともに保護フィルムは貼っておらず、やや画面焼けありです。

【N 新品】

【S 未使用に近い】

【A 非常に良い】

【B 良い】

【C普通】

【D少し悪い】

【E 悪い】

※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。

#かりあさ3DS一覧

他の3DSは⇧こちらをタップ

※すり替え防止対策としてシリアルナンバーは控えさせていただきます。

※説明文の無断使用は禁止行為です。

■■発送■■

クッション材でしっかり包み、防水で袋へ入れ封筒にて発送します。

⇧不安な方は+300円でゆうパケットプラス専用箱への変更も可能です。

必ずご購入前にコメントして下さい。

*匿名配送*

*送料込み*

*即購入OK*

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 やや傷や汚れあり

Newニンテンドー3DS LLメタリックブラック*値下げ交渉はご遠慮頂いております。予めご了承下さい。■■付属品■■⚪︎本体⚪︎タッチペン⚪︎SDカード(16GB挿入したまま)以上で全てです。※検品用ソフト、充電器、箱などは付属しません。※充電器(中古純正品)が必要な方は+700円でお付けします。ご購入前に『充電器付きで』とコメントして頂き必ず価格変更後にご購入下さい。■■状態■■総合【B】外側はキズ多数ですがボタンまわりはきれいな動作良好品です♫《動作》【A】初期化済です。ゼルダのソフトを使用し各ボタンスライドパッドCスティックタッチパネル反応音量調整カメラ起動Wi-Fi接続→→動作確認済です。《本体》【C】表側、裏側、全面にキズありです。画像にてよくご確認ください。側面、塗装剥がれはありません。内側、スライドパッド、ボタン、表面はきれいです。ヒンジ部にややキズありです。《画面》【B】上画面、キズはありません。下画面、やや細かいキズありです。上下ともに保護フィルムは貼っておらず、やや画面焼けありです。【N 新品】【S 未使用に近い】【A 非常に良い】【B 良い】【C普通】【D少し悪い】【E 悪い】※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。#かりあさ3DS一覧他の3DSは⇧こちらをタップ※すり替え防止対策としてシリアルナンバーは控えさせていただきます。※説明文の無断使用は禁止行為です。■■発送■■クッション材でしっかり包み、防水で袋へ入れ封筒にて発送します。⇧不安な方は+300円でゆうパケットプラス専用箱への変更も可能です。必ずご購入前にコメントして下さい。*匿名配送**送料込み**即購入OK*ゲーム機 本体 任天堂 Nintendo 携帯ゲーム機 レトロ 2DS 3DS ブラック 黒 グレー g366

