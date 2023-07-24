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商品の説明
【美品】Cabana リネン テーラードジャケット 裏地シルク混 ベージュ 38
バレンシアガ ジャケット 2007-08AW
june様専用 ディニテコリエ 長袖ジャケット
◎ブランド名 : Cabana
リエミラー rie miller ノーカラーフリンジジレ
80'sビンテージ古着！日本製 DEVIN コーデュロイ テーラードジャケット
◎カラー : ベージュ
Mr.Bahha 様専用 BALENCIAGA バレンシアガ ジャケット
Symbol embroidery 2way JK NVY/F
◎サイズ : 38 (Mサイズ相当)
BURBERRY バーバリー ジャケット 金ボタン テーラードジャケット
肩幅38.5cm 身幅46.5cm 袖丈61cm 着丈71.5cm
ソフールジャケットスーツセットアップ
kmriiケムリ コットンコーティングロングジャケット
◎素材 : リネン100% (裏地)コットン70% シルク30%
PINK HOUSE ♥︎リバーシブル ♥︎キルティング籠イチゴ ♥︎ジャケ未使用
ピンキーアンドダイアン
◎製造国 : 日本製
martinique マルティニーク ジャケット
極美品 23区 洗えるテーラードジャケット ネイビー 44
◎状態 : 特に気になるような汚れやダメージ等なく状態良好です。これからまだまだ長らく愛用して頂けるかと思います。
【送料無料・SOUTH２WEST８】PEN JACKET ＆ SKIRT
AMERIジャケット bj022
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【SALE】 マックスマーラー leisure ジャケット
Christian Lacroix ジャケット 高級品 フランス製 ハンガー付き
発送は丁寧な梱包、迅速な発送を心がけております。
MARCJACOBS ジャケット
早ければその日のうちに、遅くても3日以内には発送させていただきますので、目安にしていただければと思います。
【伊太利屋】お洒落なテーラードジャケット
MARW UNITED ARROWS
タバコの喫煙は無く、ペットも飼っておりませんのでそちらはご安心ください。
レオナール ジャケットタイプ
【美品】ユニクロ ウールコート カシミヤ混 スリット 中国製
複数点ご購入で同梱をご希望の場合は送料分をお値引きさせていただきますので、コメント欄から是非仰ってください！
美品 alice+olivia ポルカドット ショールカラー ジャケットブレザー
美品/POLO RALPH LAUREN/紺ブレ/金ボタン/ネイビー/ダブル
お互いが気持ちの良い取引ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
TER ET BANTINE イタリア製 コットン・リネンニットジャケット 38
商品の情報
商品のサイズ
M
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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【美品】Cabana リネン テーラードジャケット 裏地シルク混 ベージュ 38◎ブランド名 : Cabana◎カラー : ベージュ◎サイズ : 38 (Mサイズ相当) 肩幅38.5cm 身幅46.5cm 袖丈61cm 着丈71.5cm◎素材 : リネン100% (裏地)コットン70% シルク30%◎製造国 : 日本製◎状態 : 特に気になるような汚れやダメージ等なく状態良好です。これからまだまだ長らく愛用して頂けるかと思います。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜発送は丁寧な梱包、迅速な発送を心がけております。早ければその日のうちに、遅くても3日以内には発送させていただきますので、目安にしていただければと思います。タバコの喫煙は無く、ペットも飼っておりませんのでそちらはご安心ください。複数点ご購入で同梱をご希望の場合は送料分をお値引きさせていただきますので、コメント欄から是非仰ってください！お互いが気持ちの良い取引ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
商品の情報
商品のサイズ
M
商品の状態
目立った傷や汚れなし
最高品質の ☆fish様専用☆ Cabana テーラードジャケット
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最高品質の ☆fish様専用☆ Cabana テーラードジャケット
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(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
ジャケット/アウター
テーラードジャケット
☆fish様専用☆ Cabana
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
78f80f5
1454
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
最高品質の ☆fish様専用☆ Cabana テーラードジャケット
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