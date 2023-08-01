【返品?交換対象商品】 Cote＆Ciel ショルダーバッグ ショルダーバッグ

縦 30㎝ 折りたたんだ場合
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50㎝ 伸ばした場合
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横 50㎝ 上部
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34㎝ 中央部分
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底 10㎝
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前ポケット 2つ
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後ろポケット1つ
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中ポケット 1つ
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全部ファスナー付き
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PCが入るようなクッションが入っています。
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機能的なショルダーになっています。
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縦 30㎝ 折りたたんだ場合 50㎝ 伸ばした場合横 50㎝ 上部 34㎝ 中央部分底 10㎝前ポケット 2つ 後ろポケット1つ中ポケット 1つ全部ファスナー付きPCが入るようなクッションが入っています。機能的なショルダーになっています。