2004年にライブハウスで345さん本人から手渡しで購入したものです。

エレファントカシマシ WAKE UP デラックス版

345さんごめんなさい!

二胡 4/16まで 新品 北京黒檀 EQ



東京ゲゲゲイ 初回限定版 オマケ付き

2004年当時のフライヤー付きです。

KUZIRA デモCD2枚セット



即日発送!【新品未開封】King&Prince Mr.5 Dear Tiara盤

らくらくメルカリ便(匿名配送)になります。

Hanky Panky「In Touch With Hanky Panky」CD

喫煙者・ペットいません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2004年にライブハウスで345さん本人から手渡しで購入したものです。345さんごめんなさい!2004年当時のフライヤー付きです。らくらくメルカリ便(匿名配送)になります。喫煙者・ペットいません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ハンターハンター ネクストエピソードシーン3 幻影旅団SixTONES Blu-Rayセット☆男闘呼組 アルバム/ベスト・オブ・バラッズ 2枚組在庫確認必☆藤井風 HELP EVER HURT NEVER 初回盤 アルバムヨルシカ CDセット