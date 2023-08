1995年に発売されて以来ロングセラー商品の、ハリウッドランチマーケット「ストレッチフライスシリーズ」を半袖3枚セットで出品致します。

ヒステリックグラマー 総柄Tシャツ メンズ レディース 個性的 ゆったり

三枚共に紳士用、丸首、半袖、サイズ4です。

【総額¥200,000程度】ブランドTシャツ8点セット Palm Angels



ゆきお様専用

白2枚は大変希少な限定完売商品でレインボー刺繍が施されています。残り1枚のネイビーは通常の赤色の刺繍が施されています。

ドラゴンボール×ONEPIECE CROSS EPOCH Tシャツ

白1枚、ネイビー1枚は一度だけ短時間着用の極美品、白1枚は新品です。

off-white モナリザ

当方自身でブルーブルー正規店で新品購入しました。購入価格は税込17600円(三枚合計)。

ステューシー シャネル tシャツ

内訳レインボー刺繍は1枚6050円、通常のネイビーは1枚5500円。

シュプリーム Tシャツ 両面プリント ブランドロゴ USA製 フォトT

タイトなシルエットで作られてるため、日ごろ着用されているサイズのワンサイズ上をお勧めしています。

ナビスコ様

◼️出品商品概要

著名人着用レア!PJMS&Co.WillYou Marry Me?? Tシャツ

サイズ⇨4(小さめXL)

HERMES エルメス ニット Tシャツ 半袖 ベージュ Hロゴ イタリア製

身幅⇨約48cm

★ベアブリック BE@RBRICK Tシャツ カリモク 新品未開封

着丈⇨約64cm

【希少】ステューシー Tシャツ

裄丈⇨約42.5cm

シュプリーム ケイトモス tシャツ 12ss

素材⇨綿95%ポリウレタン5%

The Ennoy Professional ネイビー ボーダーTシャツ

生地感⇨生地厚はやや厚めでやわらかく、ストレッチが効いていて伸縮性があり着心地は良いと思います。

最終価格 値引きしません80s old stussy ラスタ Tシャツ



Supreme T-Rex Tee black S 23SS

当方はタバコは吸いませんし、ペットは飼っておりませんので、これらの匂いはありません。

《希少》シュプリーム supreme☆Tシャツ M スモールボックスロゴ 白色

商品状態にご理解の上、大事に使って頂ける方からの落札をお待ちしてます。よろしくお願いします。

【美品】マイケル・ジョーダン ユニフォーム NBA ゲームシャツ

検索用

JAY-Z Mary J Blige ツアーライブ Tシャツ

ブルーブルー

希少 FCバルセロナ レプリカユニフォーム エトー 9 サッカーゲームシャツ

ハリウッドランチマーケット

レア未使用品《マジェスティック》MLBマリーンズ 刺繍ベースボールシャツ/3XL

ロンハーマン

【ステューシー】エリックヘイズTシャツ◆オールドビンテージビースティーボーイズ

アメリカンラグシー

23ss 新品 AURALEE STAND-UP TEE オーラリー Tシャツ

a.p.c

BOGLIOLI 半袖パイル地Tシャツ M ホワイト

ビームス

FCRB 21AW MLB TOUR GAME SHIRT F.C.R.B

ユナイテッドアローズ

【ハーレーダビッドソン】フランケンシュタイン 両面プリントTシャツ ビッグサイズ

モンクレール

COOTIE Pigment Dyed S/S Tee新品未使用

ホースレザー

stussy ステューシー Tシャツ バックロゴ クラウン ワンポイントロゴ

ギャルソン

希少 中森明菜Tシャツ レア

ビームス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハリウッドランチマーケット 商品の状態 未使用に近い

1995年に発売されて以来ロングセラー商品の、ハリウッドランチマーケット「ストレッチフライスシリーズ」を半袖3枚セットで出品致します。三枚共に紳士用、丸首、半袖、サイズ4です。白2枚は大変希少な限定完売商品でレインボー刺繍が施されています。残り1枚のネイビーは通常の赤色の刺繍が施されています。白1枚、ネイビー1枚は一度だけ短時間着用の極美品、白1枚は新品です。当方自身でブルーブルー正規店で新品購入しました。購入価格は税込17600円(三枚合計)。内訳レインボー刺繍は1枚6050円、通常のネイビーは1枚5500円。タイトなシルエットで作られてるため、日ごろ着用されているサイズのワンサイズ上をお勧めしています。◼️出品商品概要サイズ⇨4(小さめXL)身幅⇨約48cm着丈⇨約64cm裄丈⇨約42.5cm素材⇨綿95%ポリウレタン5%生地感⇨生地厚はやや厚めでやわらかく、ストレッチが効いていて伸縮性があり着心地は良いと思います。当方はタバコは吸いませんし、ペットは飼っておりませんので、これらの匂いはありません。商品状態にご理解の上、大事に使って頂ける方からの落札をお待ちしてます。よろしくお願いします。検索用ブルーブルーハリウッドランチマーケットロンハーマンアメリカンラグシーa.p.cビームスユナイテッドアローズモンクレールホースレザーギャルソンビームス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハリウッドランチマーケット 商品の状態 未使用に近い

ジョジョ Part5 黄金の風 コーチジャケット プロシュートF.C.R.B× DISNEY FOOTBALL CITY TEE 希少コラボASKYY Layered Cutsew90s ヴィンテージ 銀タグ NIKE ナイキ ゴツナイキ 古着 L新品未使用 drew house secret mesh 半袖Tシャツドルチェ&ガッバーナ tシャツ DOLCE &GABBANA ドルガバ t