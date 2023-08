ご興味を持ってくださり、ありがとうございます。

BATSHEVA バットシェバ ドレス ワンピース size6



期間限定特価★ぼかしフラワープリーツワンピース

姉からの委託品です。

未使用品 アプワイザーリッシェ デニムステッチドレス デニムジャンスカ

どこで購入したとか購入時期は不明です。

ENFOLDエンフォルドジャンパースカート36

サイズ表記はフリーサイズとしております。

〈週末値下げ!〉美品⭐︎3.1 PhillipLim フィリップリムワンピース



anuans アニュアンス マーメイドレース刺繍 ワンピース ロング丈 Aライン

タグはありませんが、着用して外には出かけていないとの事です。

お値下げ/70s70年代ヴィンテージレースメキシカンドレス

試着のみの未使用品と思われます。

L'Or(ロル) Gather Tiered Dress

色違いのブラックも預かっており、近日出品予定です。

【美品♡】ダイアグラム ロング丈ワンピース 花柄刺繍 シルク混 ネイビー 36



新品 萌 アシンメトリータックジャンパースカート 5497 春

凝ったデザインのワンピースです。

ARTS&SCIENCE アーツ&サイエンス 総柄 コットン ロングワンピース

共布のベルトも付属しています。

⭐︎完売品 スナイデル SNIDEL マーブルフラワー柄ワンピース

前のボタンを外して着用すれば、羽織りとしても活躍できそうです。

【新品】ドレステリア ドットジャカードワンピース

委託された時から保管時の畳シワがありました。

大幅値下げ!アデュートリステス ロワズィール ワンピース

現状でのお譲りになりますので、何卒ご了承くださいませ。

regleam リグリーム リブニット切り替え半袖ワンピース ネイビー

どなたか気に入った方いかがでしょうか?

【未使用タグ付き】コグザビッグスモーク ノースリーブワンピース 黒 ロング丈



ネストローブ コットン リネン サステナブル ワンピース nest Robe

写真4枚目からが現物のお品物の写真です。

ANAYI バイカラーペイズリー Vネック ワンピース.

製品寸法は写真10枚目をご参考になさってください。

hazama 経年真価のワンピース 黒 black 2018ss



【試着のみ】スナイデル プリーツロングワンピレディース ピンクベージュ

右側にポケットがあります。

完売カラー✨現行タグ✨45R 麦サテン エプロンドレス カーキ フリーサイズ



石井美保 セルフォード celford ワンピース ピンク 36

喫煙者・ペットおりません(姉家族も我が家も)

パッチワークワンピース エプロン

仕事をしておりますので、ご質問や発送にお時間をいただいております。ご了承くださいませ。

アンリアン オーロラドレス



マリハ⭐︎ロングワンピ

出品者が随時販売価格を見直していきますので、お値段交渉はご遠慮ください。

RIELLE riche Geometric Camisole OnePiece



美品 フォクシーニューヨーク ホリードレス2

未使用品ですが自宅保管品ですので、ご理解いただいた上でご購入ください。

alexia stam アリシアスタン ワンピース ブラック

折り畳んでの発送になります。

Her lip to *Le Camelia Pleated Dress



6(ROKU)SOLID NO SLEEVE DRESSワンピース

他にも姉から委託されたユナイテッドトウキョウのお品物を出品中(出品予定)です。

USA VINTAGE アメリカ古着スパンコール刺繍カフタンドレスワンピース

もし良かったら覗いてみてください。

新品 peserico ペゼリコ ワンピース キラキラ ボールチェーン



【極美品】DIANE ダイアンフォンファステンバーグ ロングワンピース 白黒

以上、宜しくお願い致します。

アメルジュPrincess cami one-pieceプリンセスキャミワンピ



Inner Lace Sleeve One-Piece【新品未使用】

#アナトリエ#ボンメルスリー#ペルルペッシュ#ルクールブラン#アプワイザーリッシェ#エムズグレイシー#アナイ#ジャスグリッティー#ストロベリーフィールズ#フレディ#ロペ#ノーリーズ#アーバンリサーチ#ドゥアルシーヴ#イエナ#ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング#インディヴィ#アンタイトル#プラステ #ナチュラルビューティーベーシック#piccin#芦屋グレイス#クチュールブローチ#ロペピクニック#BE NEAT#ザラ#ZARA#エムズグレィシー#TOCCA#マーキュリーデュオ#エムプルミエ#ギャラリービスコンティ#トゥービーシック #アナイ#ユナイテッドトウキョウ

a·mar ワンピース



mizuiro ind ミズイロインド 総柄 前開き ロングワンピース

柄・デザイン···無地

新品 ピンクハウス エプロンワンピース

袖丈···長袖

【新宿伊勢丹ポップアップ限定】efla ドット柄ティアードワンピース ブラック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 未使用に近い

ご興味を持ってくださり、ありがとうございます。姉からの委託品です。どこで購入したとか購入時期は不明です。サイズ表記はフリーサイズとしております。タグはありませんが、着用して外には出かけていないとの事です。試着のみの未使用品と思われます。色違いのブラックも預かっており、近日出品予定です。凝ったデザインのワンピースです。共布のベルトも付属しています。前のボタンを外して着用すれば、羽織りとしても活躍できそうです。委託された時から保管時の畳シワがありました。現状でのお譲りになりますので、何卒ご了承くださいませ。どなたか気に入った方いかがでしょうか?写真4枚目からが現物のお品物の写真です。製品寸法は写真10枚目をご参考になさってください。右側にポケットがあります。喫煙者・ペットおりません(姉家族も我が家も)仕事をしておりますので、ご質問や発送にお時間をいただいております。ご了承くださいませ。出品者が随時販売価格を見直していきますので、お値段交渉はご遠慮ください。未使用品ですが自宅保管品ですので、ご理解いただいた上でご購入ください。折り畳んでの発送になります。他にも姉から委託されたユナイテッドトウキョウのお品物を出品中(出品予定)です。もし良かったら覗いてみてください。以上、宜しくお願い致します。#アナトリエ#ボンメルスリー#ペルルペッシュ#ルクールブラン#アプワイザーリッシェ#エムズグレイシー#アナイ#ジャスグリッティー#ストロベリーフィールズ#フレディ#ロペ#ノーリーズ#アーバンリサーチ#ドゥアルシーヴ#イエナ#ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング#インディヴィ#アンタイトル#プラステ #ナチュラルビューティーベーシック#piccin#芦屋グレイス#クチュールブローチ#ロペピクニック#BE NEAT#ザラ#ZARA#エムズグレィシー#TOCCA#マーキュリーデュオ#エムプルミエ#ギャラリービスコンティ#トゥービーシック #アナイ#ユナイテッドトウキョウ柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 未使用に近い

グレースコンチネンタル パンサーダイヤモンドワンピース ロング 柄極美品♪ヴェルメイユパーイエナ◆ウエストシェイプパフスリーブワンピース ネイビーJIL STUARTのロングコートワンピースサイズ2ですが私はM弱かと思います❇️PoloRalphLauren正規23新作ラルフローレンシャツワンピース【新品タグ付き】ブルーレーベルクレストブリッジ ストレッチポンチワンピース 36アリーム ミッキーダンガリーフリルジャンスカ lサイズ あいにゃん Areeam【美品】UN3D. ペイントアートシャツジャケット 20SS PAINTebure エブール マナードストライプワンピースカロリナグレイサー ロングキャミソールワンピースビアズリー 新品未使用 スタンドカラーワンピース