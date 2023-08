【超歓迎された】 NIKE AIR FORCE 1 MID '07 28cm スニーカー

ナイキ エアフォース 1 ミッドカット '07 28cm正規品になります。

【商品説明】

真っ赤なアッパーと爬虫類の質感のレザーは、スタイリッシュなスエードで飾られ、各スウッシュとつま先のボックスに黒いパイソンのパネルがあり、しっかりとした黒いソールが付いています。人気のある色とさらに魅力的な素材を使った大胆な組み合わせの一足です。

【状態】

多少の傷や汚れはございますが、全体的にきれいです。

【付属品】

箱無しになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN28

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。315123-606

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!

off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!

定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。

ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。

各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!

管理番号#U01740 1216

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

