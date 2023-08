クロムハーツ Tシャツ

カラー···ブラック

クロムハーツ天神大名店で購入した正規品です。

3〜5回ほど着用しました。

汚れほつれなどなく美品かとおもいますが中古品ですのでご理解下さい。

肩幅 44

着丈 61

身幅 42

袖丈 65

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

