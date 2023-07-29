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安いそれに目立つ SONY ワイヤレスヘッドホン WH-XB910N ブラック ヘッドフォン

商品の説明

SONY ワイヤレスヘッドホン WH-XB910N ブラックです
中古 DENON AH-GC20 劇場版 Fate スペシャルエディション

★おまけ付き•美品★ SONY WF-1000XM4 BLACK
メルカリで購入しました
YAMAHA YH-L700A(使用期間一か月未満)
別色の新しいヘッドホンが欲しくなったので出品いたします
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画像4.5枚目のように傷はありますがつける分にはあまり目立たないと思います。また音質の劣化等はありません。
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充電ケーブルは付属していません、ご注意ください
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けだま専用
タイプ···ヘッドセット
SteelSeries Arctis Nova Pro 有線 ゲーミング
接続タイプ···ワイヤレス・有線(ワイヤード)

SONY WH-1000XM4 プラチナシルバー

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

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SONY ワイヤレスヘッドホン WH-XB910N ブラックですメルカリで購入しました 別色の新しいヘッドホンが欲しくなったので出品いたします画像4.5枚目のように傷はありますがつける分にはあまり目立たないと思います。また音質の劣化等はありません。充電ケーブルは付属していません、ご注意ください タイプ···ヘッドセット接続タイプ···ワイヤレス・有線(ワイヤード)

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

安いそれに目立つ SONY ワイヤレスヘッドホン WH-XB910N ブラック ヘッドフォン

18分钟前

安いそれに目立つ SONY ワイヤレスヘッドホン WH-XB910N ブラック ヘッドフォン

¥19,000 ¥14,250

(税込) 送料込み
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