木目調の美しいオーク材を使用した、シンプルかつ機能的なデザインのラダーハンガーです。

クリーンでニュートラルな佇まいは、インテリアにすっきりと馴染みます。

ラダーハンガーは家具を置くよりも省スペースで、はしごのように壁に立て掛けるだけの手軽さが魅力です。

魅せる収納として優秀なため、様々なアイテムをおしゃれにディスプレイできます。

商品サイズ:約W400×D32×H1600mm

搬入間口:W32mm

構造部材:オーク・スチール

塗装:ウレタン塗装

定価:17600円



◆プロフィール一読お願い致します。

◆展示中古品のため、多少の傷や汚れがある場合もございます。ご了承いただきました上でのご購入をお願い致します。

#海外インテリア #韓国インテリア #ナチュラルインテリア #北欧インテリア #北欧モダン #ラダーハンガー #ディスプレイラック #シェルフ #ノーウェアライクホーム #NOWHERELIKEHOME

商品の状態: 目立った傷や汚れなし

