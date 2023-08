最旬ダウン 美品 Sebiro & Co., オンワード樫山 セットアップ 紺S*AC107 スーツジャケット

美品 Sebiro & Co., オンワード樫山 セットアップダブルスーツ ストライプ ジャケット ベスト パンツ 総裏 メンズ 紺 サイズS*AC107

Sebiro&Co., とはオンワード樫山が展開するオーダーメイドスーツブランドです。

□サイズ:S

□実寸(前面計測/身幅脇下計測)

<ジャケット>

着丈:70

袖丈:56

肩幅:43

身幅:50

内ポケット:4

ボタン:-

< ベスト >

着丈:62

肩幅:32

身幅:46

<パンツ>

ウエスト:37

股上:23

股下:72

※実寸は多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。

※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□状態:

美品

傷、汚れのない綺麗な状態です。

□素材表記

表地:毛 100%

裏地

胴裏:ポリエステル

袖裏:キュプラ

出品中の商品⇨#micchan

▷information

ウール リネン シャツブラウス カットソー ニット カーディガン コート 半袖 長袖 年間を通して春 夏 秋 冬 様々な商品を出品しております。コートやジャケットなどのアウターに関してはロング丈 ショート丈 ダウン 厚手 ウール カシミヤ 幅広く取り揃えております。また、着画で使用しているブーツ パンプス アクセサリー パンツ等の詳細はお答えできかねます。新品未使用品となる商品も一度手に渡ったものとなりますのでご了承くださいませ。

▷コメントについて

出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。

返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。

▷お値引きについて

まとめ売りも行っております。お値引きも可能ですのでお気軽にコメントくださいませ。

※セット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 Sebiro & Co., オンワード樫山 セットアップダブルスーツ ストライプ ジャケット ベスト パンツ 総裏 メンズ 紺 サイズS*AC107Sebiro&Co., とはオンワード樫山が展開するオーダーメイドスーツブランドです。□サイズ:S□実寸(前面計測/身幅脇下計測)<ジャケット>着丈:70袖丈:56肩幅:43身幅:50内ポケット:4ボタン:-< ベスト >着丈:62肩幅:32身幅:46<パンツ>ウエスト:37股上:23股下:72※実寸は多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。□状態: 美品傷、汚れのない綺麗な状態です。□素材表記表地:毛 100%裏地胴裏:ポリエステル袖裏:キュプラ 出品中の商品⇨#micchan▷informationウール リネン シャツブラウス カットソー ニット カーディガン コート 半袖 長袖 年間を通して春 夏 秋 冬 様々な商品を出品しております。コートやジャケットなどのアウターに関してはロング丈 ショート丈 ダウン 厚手 ウール カシミヤ 幅広く取り揃えております。また、着画で使用しているブーツ パンプス アクセサリー パンツ等の詳細はお答えできかねます。新品未使用品となる商品も一度手に渡ったものとなりますのでご了承くださいませ。▷コメントについて出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。▷お値引きについてまとめ売りも行っております。お値引きも可能ですのでお気軽にコメントくださいませ。※セット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。

