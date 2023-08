ご覧頂きましてありがとうございます。

土屋鞄 プリソワトート トートバッグ 就活 ビジネスバッグ 通勤 通学 ブラック



<コンディション補足>

外側:

中古ですので新品と比較してすれ、ハンドル裏若干スレ・折れグセ、小傷、こばすれ、色むら、若干の型崩れ、使用に問題ないレベルの糸ほつれ、金具にくすみ等ございますが写真の通りコンディション良好です。

内側:

中古ですので新品と比較してすれ、小傷、色むら、薄汚れ、使用に問題ないレベルの糸ほつれ等ございますが写真の通りコンディション良好です。

相場よりお安くさせて頂いておりますのでこの機会に是非ご検討下さいませ。

<商品情報、型番カラー等>

★カラー:ダークブラウン

★素材:ダミエアンフィニ

★縦:33cm

★横:40-49cm

★奥行き:11.5cm

★ハンドル部分:62cm

★シリアル:CA0165

★外ポケット数:

★内ポケット数:

★ハイエンド・ハイセンスで洗練された大人の風格漂う本牛床革ビジネスバッグ♪★



<付属品>

ネームタグ(イニシャル刻印あり)

商品状態:B

購入場所:エコリング

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

