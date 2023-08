【レビューで送料無料】 USA製 BILLS KHAKIS M2 チノパン ビルズカーキ チノパン

★プロフィールをご覧ください!★

色: ベージュ

SIZE 28

ウエスト37cm、股上26cm、股下65cm、

ワタリ32cm、裾幅20cm

素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。

購入後着用回数も少なく、

特筆すべきダメージはありません。

素材は写真からご確認ください。

MADE IN USA

ご不明な点がありましたら、

コメントよりよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

