大人気「READYMADE」の細川氏とCALI DEWITTが2020年8月に立ち上げたブランド「SAINT MICHAEL」

話題が沸騰し、毎回発売されるたびに即完売の大変希少な商品です

1度着用(新品同様)

大切に保管している為、全体的に汚れや毛玉、色褪せ、伸びなどもなく、新品と変わらない状態かと思います

100%COTTON

カラー VINTAGE WHITE

サイズ L

着丈約74 肩幅約54 袖丈約23 胸囲約125

※多少の誤差はご了承ください

他サイトにも出品しており,人気商品の為、売り切れ次第予告なく削除致します

ご購入後、万が一に欠点商品等が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なく取り引きメッセージよりお申し付け下さい

※無言購入はキャンセルさせて頂きます

気になる点はコメント欄よりお願い致します

自宅管理につき神経質な方ご遠慮お願い致します

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

