GUCCI グッチ

イアクッチ ソルベットS トープ

【サイズ】

横 :約32(上部)cm

縦 :約27(中央)cm

マチ:約10cm

【肩ひも】

長さ:約120(最大)cm

幅 :約3cm

調節:可能

【型番/製造番号】388930ショルダーバッグ

GGキャンバス ブラウン

保存袋あり

※未使用品ですが、自宅保管ですので微細で細かな傷や汚れはご了承ください。

以前に今回出品と同じショルダーを使用していました。

使い勝手が良く気に入ってたので買い替えの為、今回出品のグッチを数年前に購入しました。

同時期に違う物を購入し、そちらを使用していたため未使用のまま置いていた物になります。

写真に写っているものが全てとなります

商品紹介

定番のベーシックなデザインですが、ポケットが充実しており、機能性抜群のバッグです。

底面にはプリーツが施されており、丸みがあり可愛らしい印象を与えてくれます。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

