若者の大愛商品 TREASUREハイタッチイベント　ユニットA 5/4 第1部 K-POP/アジア

treasureハイタッチイベント

5/4 ユニットA 第1部

どうしてもいけなくなってしまったので、泣く泣く出品します。

⭐︎1000〜1100番代

⭐︎本人確認については対応致しかねます。

⭐︎本人確認やイベント中止で参加出来なくなった場合に関しても返金 不可です。

※不正利用防止の為、整理番号、バーコード部分は隠しております。

即購入→⭕️

即発送→⭕️

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

