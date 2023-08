1回短時間のみ着用後、自宅保管していました。

WHITE/PEARL WHITE-HEMP

25㎝

箱無し。違う色の箱に入れて発送予定です。

全体的に目立つ汚れやキズはなく美品です。

初期より両足甲部分に薄い細い線状の汚れ?接着剤?有。画像最後にてご確認ください。

スニーカー整理のため出品します。発売当初人気ですぐに完売、入手困難のお品です。

お探しの方へ。

※お値下げ不可です。

1回短時間のみ着用後、自宅保管していました。NIKE AIR RIFT WHITE/PEARL WHITE-HEMP 25㎝箱無し。違う色の箱に入れて発送予定です。全体的に目立つ汚れやキズはなく美品です。初期より両足甲部分に薄い細い線状の汚れ?接着剤?有。画像最後にてご確認ください。スニーカー整理のため出品します。発売当初人気ですぐに完売、入手困難のお品です。お探しの方へ。※お値下げ不可です。

