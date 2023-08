特売 チャンピオン 灰色 袖目無し 90's リバースウィーブ スウェット スウェット

◼️フォロワー様限定で下記のように割引させて頂きます。

モンクレールのトレナーです。

◼️フォロワー様限定で下記のように割引させて頂きます。 3000円以上は300円引 6000円以上は400円引 9000円以上は500円引12000円以上は600円引ご購入希望のフォロワー様は、フォロー割にてご購入希望の旨をコメント欄にてお伝えください。◼️クリーニング済みです。◼️商品USA製・90's刺繍タグ、袖目無しのChampionスウェットです。フロントにFAVRECANDUIT(棒人間)の染み込みプリントが施されています。左胸の刺繍ロゴが、棒人間が投げるボールに見えます。袖の目無しも合わせ、とても希少な一着と思います(*^^*)☛他の商品もこちらからご覧いただけます!#古着屋グッドファミリー◼️ブランドChampion◼️カラーグレー霜降り灰色白に近い灰色ブラック◼️素材コットン 89%ポリエステル 8%レーヨン 3%◼️サイズLサイズ平置き採寸(単位:cm)肩幅50身幅57着丈66袖丈64⚠️着用感・サイズ感は、採寸のデータを参考にご判断をお願いいたします。※素人のため、少々の誤差はご了承ください。◼️状態袖に写真のような汚れがあります。基本的には古着ですので、それなりの着用感がございます。新品のような状態をお求めの方は、念のためご購入をお控えください。 ◼️注意事項・カメラや光の関係で写真と色味が若干異なる場合がございます。ご了承ください。 ・即購入歓迎です、無言でご購入していただいて大丈夫です。 ・基本的に商品は中古ですので、この点をご理解いただいた上での購入をお願いいたします。・交渉中でも先にご購入された方を優先させていただきます。D238

