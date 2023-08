M様、オーダーのご依頼ありがとうございます!

★NCT HOME EXHIBITION カード

こちらの商品説明欄を最後までご一読いただき、以下の【注文フォーム】のご記入をお願い致します。

♥ ご購入の流れ ♥

フォームご記入

⇩

お見積り

⇩

サンプル確認

⇩

ご購入手続き / お支払い

⇩

制作 / 発送

フォームのご記入方法やお取引の詳しい流れは、画像5枚目・8枚目をご覧ください。

.。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜+

【注文フォーム】

① 作成文字(何連か)

[ 記入例 ] 紫耀くん(1連)

② フォント(画像2枚目フォントサンプルより)

③ 文字の配置

④ 文字の用紙種類・配色(画像3枚目いろみほんより)

文字:

縁1:

縁2:

縁3:

※内側から【文字 → 縁1 → 縁2 → 縁3】

⑤ 装飾

※装飾を複数ご希望の場合は、下記4項目すべてご記入下さい。

種類:

配置:

用紙種類:

色:

[ 記入例 ]

ハート(小):グリッター ベビーピンク(左下)

⑥ サイズ(規定内、規定外①、規定外②)

⑦ 補強の有無

(画像4枚目 料金表に補強の説明があります。ご希望の方はダンボール補強/厚紙補強よりお選びください!)

⑧ みほん使用可 or 不可

⑨ 到着希望日 / お届け先都道府県

※ご使用日ではなく、「遅くともこの日中には手元に届いてほしい」という日付をご記入ください。

.。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜+

⚠注意事項⚠

※製作後のデザイン変更は受け付けておりません。

※素人のハンドメイド作品です。

※うちわ本体はつきません。

※補強なしでも、クリアファイルに入れて発送いたします。

※裏面はシールではありません。

※みほん使用不可の場合、500円の追加料金となります。

※専用ページは、3日以内に連絡がない場合削除致します。

うちわ屋さん 応援うちわ 団扇屋さん

コンサ-トうちわ 団扇文字 うちわもじ

うちわ ハングル ボード ファンサ #カニコウボウ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

