ROSIER/ inbreed

UGG スリッポン 黒 6

スニーカー

NIKE ナイキ エア ジョーダン 5 レトロ SE リーガル ピンク 25cm

キナリ

vans slam jam コラボ 国内未発売 us9

40 /24.5

CONVERSE 90s 日本製 ONE STAR ワンスター 23.5cm



【24.5cm】adidas スタンスミス スーパースター ミッキー ホワイト

革

PECHINCHAR ハイカット スニーカー



新品 ✴︎ NEW BALANCE ニューバランス U9060 MUS 23.5

新品未使用

30周年記念UK英国製M1500NBG新品グレーロゴGRAY総柄24.5cm限定



コンバース RUN STAR MOTION BLACK

ヒール約3cm

★レアモデル★ 24.5 ラメ スタンスミス 希少 青 水色 メタリック



2023春夏新入荷 Gabor ガボール スニーカー 厚底 本革 靴

軽くて、もっこりした感じが大好きで

NIKE AIR MAX 95 エアマックス95 ブラック ベージュ 24.5

同じ物が欲しくて買いましたが

【新品美品】Saint Laurent サンローラン 白スニーカー

勿体無くて置いてました。

NIKE フライイーズ

私は24.5ですが物によっては25を買います。

【YYR様専用】【美品】トリーバーチ スニーカー 24.5cm

こちらはノンストレスで楽に履けます!

【新品・未使用】New Balance M992RE



ワコマリア × バンズ ボルト UA OG オーセンティック LX

ROSIERさんの靴は好きで

マルニ ベルクロスニーカー ブラック

やっぱりなかなか見かけないですし

<New Balance>ML610TBE/スニーカー

一味も二味もお洒落でオススメです!

Nike W Air Zoom Tempo NEXT% FK ナイキ ズーム

気に入っていただける方がいらっしゃれば嬉しいです

コーチ ハイカットスニーカー 23.5cm



コールハーン ジェネレーション ゼログランド 23.5cm

目立った傷や汚れはございません

NIKE アクアリフト マルチカラー ブラック 25 cm ナイキ 黒

素人目線ですので、神経質な方はご遠慮ください。

期間限定出品★値下げ★ディーゼル カウレザー スニーカー 39



リーボック ポンプフューリー ベージュ 24センチ



ニューバランスWX452SRほぼ新品

#ROSIER#inbreed#スニーカー#婦人靴#キナリ#24.5#センソユニコ#ワイズ

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

ROSIER/ inbreed スニーカー キナリ 40 /24.5革新品未使用ヒール約3cm軽くて、もっこりした感じが大好きで同じ物が欲しくて買いましたが勿体無くて置いてました。私は24.5ですが物によっては25を買います。こちらはノンストレスで楽に履けます!ROSIERさんの靴は好きでやっぱりなかなか見かけないですし一味も二味もお洒落でオススメです!気に入っていただける方がいらっしゃれば嬉しいです目立った傷や汚れはございません素人目線ですので、神経質な方はご遠慮ください。#ROSIER#inbreed#スニーカー#婦人靴#キナリ#24.5#センソユニコ#ワイズ

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアリフト キッズ 24㎝NIKE DUNK LOW NEXT NATURE 24.0 パンダadidas SAMBA OG W 新品未使用 24.0cm 日本未発売カラーナイキ エアマックス95 OG GS 24cmautry スニーカーオニツカタイガー★デレシティ(ホワイト×グリーン)24cm新品未使用 THE ROW マリーH コットンキャンバススニーカー