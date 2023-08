大切にしているアクセサリーのワンピースです♡

付属品有り◎キャットヘッド★ GUCCI ブレスレット バングル



GUCCI シルバーチェーンブレスレット【美品】約17cm

ヴィンテージやアンティーク味のあるものにこちらの個性的なアクセサリーをコレクションしていました。重量感もありとても素敵なんですが貴金属以外の管理能力がないみたいで大切にできる方にお譲りできたらと思います。インディアンジュエリーお好きな方も是非!

PANDORA パンドラ ブレスレット チャーム13個付き ハワイ限定も。



金ルチルクォーツ(針入水晶)&18金ブレスレット

✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

エルメス ブレスレット 新品 未使用



K14 585 カメオブレスレット アンティーク★

☑︎ 925刻印あり

GUCCI ポールチェーン ブレスレット

・カウボーイハット 約4.8g

天然石オレンジムーンストーン silver925バングル-1

・CK リング 約5.8g

新品 ティファニー オーバルID2Pダイヤモンドブレスレット

・ペリドットリング 約5.5g

クリスチャンディオール ブレスレット CDロゴ メダル

・ハートピアス片方 約2.6g

ヴィンテージ☆シルバーチャームブレスレット☆モチーフチャームが可愛いです

・ブレスレット 約10g

ウォルト・ディズニー生誕110周年記念<愛と夢のブレスレット>

・赤珊瑚ペンダント 約14g

【送料無料】CHAN LUUチャンルー ブレスレット ユニセックス アクセサリー



美品 TIFFANY ティファニー サマセットメッシュ ブレスレット

☑︎ 赤珊瑚

【BVLGARI】ブルガリ アレグラ マルチカラー 色石 ダイヤ ブレスレット

☑︎ シルバー

シャネル 21A ラインストーンロゴチャーム ココバングル【ME428EbST】

☑︎ アンティーク

最終値下げ☆トルマリンsamuloブレスレット



グロッセブレスレット

✴︎ ピアス刻印なしが2つ

♡ピンクオパール 希少16ミリ珠 パワーストーンブレスレット

✴︎5枚目のカラフルなペンダントにも刻印なし

希少★Tiffany★ティファニー★ハート&アロー ブレスレット★925★

✴︎重量には多少の誤差があることをご了承下さい

Tiffany ティファニー ハートタグトグルブレスレット



CELINE セリーヌ 箱あり マカダム ブレスレット

✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

【高級】フラワー パープルルチル スーパーセブン ブレスレット 8.8mm



K様 ラブラドライト フクロウ E ビーズ

✎︎ .。✴︎ アクセサリーについて

良品 エルメス HERMES ブレスレット バングル レザー ブラック

✴︎ 発送前に検品しアクセサリークリーナーで

美品 AHKAR ティナ 0.05ct/K18YG チェーンブレスレット

洗浄した上で消毒しております。

大人気完売☆フィリップオーディベール ブレスレット

✴︎ キャッチなしのピアスには新品の

エルメス バングル ケリー シルバー ベージュ 鍵 チャーム 金属素材 中古

シリコンキャッチをお付けしております。

クリスチャンディオールChristian Diorゴールドチェーンブレスバングル

✴︎ 重さや元値はわかる範囲で記載しております

【限定1点 希少超特大】天然石 翡翠ジェイド出目金魚 ブルームーン アイオライト

ので記載がない場合は不明です。

[極美品]サンローラン YSL カサンドラ ロゴブレスレット ゴールド

✴︎ リング以外の着画はお断りしておりますが

高品質リビアングラスブレスレット10mm

お品物の写真追加は喜んで承ります。

【高級】 スーパーセブン ブレスレット 8.4mm



アプロジオ&コー ブレスレット

メルカリ以外で出品していません。Stop using my image for your own profit. I’m only selling on Mercari. Other sites are fake so be careful.

Christian Dior ディオール ブレスレット チェーン 金 C43



18金 K18PG カットボールチェーンブレス 4.8g 22.5㎝ Z886

✎︎ .。✴︎下記をご了承の上ご購入お願い致します!

値下げ!ラリマー ブレスレット&リングセット

✴︎ 写真をしっかりご確認下さい

⭐︎【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 18mm

✴︎ アクセサリー好きのコレクションになりますので

デビアス ライン ダイヤモンド ブレスレット 18K

完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい

あこやパール/3.0mm~8.5mm 2連 ブレスレット K18 G9553-2

✴︎ すり替え防止のため返品交換できません

ひろ様ご専用 お色味最高品質❣️ タンザナイトブレスレット タンザナイト 天然石

✴︎ 金属なので多少のかすり傷があります

アガット ブレスレット コンクシェル ラブラドライト 白蝶貝



隕石由来の天然ガラス・リビアングラス約10.7~11mmブレスレット☆928A

✎︎ .。✴︎他にも出品予定!

【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 15mm70.35g

K18 18K 18金 K10 10K 10金 K14 14K 14金

【処分価格】希少☆ ウルグアイ産 大玉 アメジスト ブレスレット

プラチナ pt 950 900 850 シルバー 925

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

大切にしているアクセサリーのワンピースです♡ヴィンテージやアンティーク味のあるものにこちらの個性的なアクセサリーをコレクションしていました。重量感もありとても素敵なんですが貴金属以外の管理能力がないみたいで大切にできる方にお譲りできたらと思います。インディアンジュエリーお好きな方も是非!✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼☑︎ 925刻印あり・カウボーイハット 約4.8g・CK リング 約5.8g・ペリドットリング 約5.5g・ハートピアス片方 約2.6g・ブレスレット 約10g・赤珊瑚ペンダント 約14g☑︎ 赤珊瑚☑︎ シルバー☑︎ アンティーク✴︎ ピアス刻印なしが2つ✴︎5枚目のカラフルなペンダントにも刻印なし✴︎重量には多少の誤差があることをご了承下さい✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼✎︎ .。✴︎ アクセサリーについて✴︎ 発送前に検品しアクセサリークリーナーで 洗浄した上で消毒しております。✴︎ キャッチなしのピアスには新品の シリコンキャッチをお付けしております。✴︎ 重さや元値はわかる範囲で記載しております ので記載がない場合は不明です。✴︎ リング以外の着画はお断りしておりますが お品物の写真追加は喜んで承ります。メルカリ以外で出品していません。Stop using my image for your own profit. I’m only selling on Mercari. Other sites are fake so be careful. ✎︎ .。✴︎下記をご了承の上ご購入お願い致します!✴︎ 写真をしっかりご確認下さい✴︎ アクセサリー好きのコレクションになりますので 完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい✴︎ すり替え防止のため返品交換できません✴︎ 金属なので多少のかすり傷があります✎︎ .。✴︎他にも出品予定!K18 18K 18金 K10 10K 10金 K14 14K 14金 プラチナ pt 950 900 850 シルバー 925

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

フェラガモ ブレスレット イヤリングエルメス ファンドール ブレスレット LGLOEWE ロエベ ブレスレット美❣️ キャンディーカラートルマリン トルマリンブレスレット 天然石 トルマリンFANTASTICMAN ファンタスティックマン スター バングル シルバー水晶 猫型 水晶 シトリン 20個 パーツミキモト ブレスレット