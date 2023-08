61MT230513-03

商品詳細

・ブランド

【LUCIEN PELLAT-FINET】

・ディテール

【フルジップ ジップアップ バックスカル ビッグロゴ バイカラー コットン カシミヤ X

L】

大手リユースショップにて購入

・サイズ

【XL】

平置き実寸:【着丈 約72.5㎝ 身幅 約㎝ 肩幅 約㎝ 袖丈 約㎝】

・状態

【目立ったキズやよごれなし】

毛羽立ちあり,左袖先付近にうすよごれ

写真で状態をご確認くださいませ。

・色/柄

【グレー×ブラック】

・素材

【コットン85% カシミヤ15%】

・発送

【ゆうパック60】

お支払いから24時間以内の発送を心掛けますが、仕事の都合上、土日祝と金曜、祝前日13時以降お支払い分の発送は対応できかねます。ご了承ください。

お急ぎの方はお手数ですが、必ず入札前に質問へお急ぎの旨をお伝え願います。

良品を厳選して出品しておりますが、USEDという事をご理解いただき、多少のシミやダメージ、匂い等はご了承下さい。

基本的に気になる箇所は、写真や説明文に載せてありますのでご安心下さい。

※撮影機材 iPhone7

※トルソー、シューツリー、シャツ、ネクタイ等は撮影用の為、付属いたしません。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

