商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

所々にシミやボディに穴が空いており、いい雰囲気ですサイズ身幅 約47cm 着丈 約51cm※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。ご了承下さい。※ご購入後のキャンセル、返品はご遠慮願いますので、ご注意ください。※掲載商品の画像に関しまして、ご覧になられているブラウザやパソコン等の環境により、実際の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。 カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

