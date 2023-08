✅メーカー

ドイター

✅アイテム

Deuter ドイター キッドコンフォート3は、お子様と一緒にアウトドアを楽しめるチャイルドキャリアです。お子様の安全と快適さを考えた設計で、背面には通気性の高いメッシュ素材を採用し、汗をかいてもムレにくくします。また、お子様の頭部や背中を支えるクッションやハーネスは、成長に合わせて調節可能です。親御さんの負担を軽減するために、肩ベルトやヒップベルトは体型にフィットするように工夫されており、重量バランスも良好です。収納スペースも豊富で、おむつや着替えなどの必需品をスマートに収納できます。Deuter ドイター キッドコンフォート3は、家族でのアウトドアを快適に楽しむための最適なチャイルドキャリアです。

コンディションは多少の使用感はありますが比較的綺麗に感じられるお品物です。

✅発送物

本体

説明書

※付属品は写真に写るものがすべてです。

✅以下もご一読ください

✨ご購入後24時間以内に発送できるよう努めております✨

✨お値下げ交渉可能です。✨

大幅なお値下げには対応しておりませんが、できる範囲で頑張って対応させて頂きますので、ご希望額をお伝え下さいませ。

⚠️商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方はご遠慮ください。 ご不明な点はどうぞご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。

⚠️万が一記載内容に明らかな不備や見落としがあり、お品物到着時に動作不良等がありましたら返品、返金対応などご相談下さいませ。

⚠️商品はスマートフォン等で撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。

最後までご覧いただきありがとうございます。

2309242804

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

