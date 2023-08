side ruche sweatpant

Black

サイズL

着用回数3回

出品しているパーカーとセットアップで着れます。

RELAXED FIT

ADJUSTABLE SIDE RUCHE

INFANTRY LOGO EMBROIDERED

DRAWSTRING

2 FRONT ZIP POCKET

2 BACK POCKET

BELT LOOP

14.3OZ

COLOR : BLACK

BODY : 90%COTTON,10%POLYESTER

RIB : 95%COTTON,5%POLYURETHANE

SIZE : L

[FULL BOTTOMS LENGTH / 全長] : 105.0cm

[WAIST / ウェスト幅] : 39.5cm

[INSEAM / 股下] : 81cm

[THIGH WIDTH / 腿幅] : 33cm

[BOTTOM WIDTH / 裾幅] : 11cm

MLVINCE

SUPREME

REVENGE GALLARY

VLONE

OFFWHITE

FEAR OF GOD

YEEZY

JUST DON

AMIRI

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

