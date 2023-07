ご覧いただきありがとうございます☺︎

【美品】LAUREN RALPH LAURENニットワンピース ドット柄

ご質問等お気軽にお寄せください♩

✔︎即購入歓迎です!

✔︎フォロー割引あり!

♡ーーーーーーーーーーーーーーーー♡

以下ハッシュタグに入っていただくと

当店の商品をサイズやブランド等で

絞ってご覧いただけます♩

#loddy

♡ーーーーーーーーーーーーーーーー♡

■説明

レオナールスポーツの膝丈ワンピースです。

ホワイトのシンプルなポロシャツタイプの

ワンピースに襟元や袖にレオナールらしい総柄が

あしらわれたアイテム♩

サラッとした生地感で

これからの季節の着心地も抜群です!

撮影用の小物は付属しません。

■サイズ

Lサイズ(相当)

肩幅38cm

身幅45cm

袖丈20cm

総丈89cm

ウエスト44cm

ヒップ52cm

平置き実寸。

■状態

後ろの腰あたりの位置にかなりうっすらですが

色付きがあります(最後の写真)

ですが、言われないと気付かない程度で

まだまだかわいくご着用いただけます♩

■素材

コットン、ポリエステル

■配送

簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。

万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。

■アイテム

白 半袖 ハーフスリーブ えり 衿 襟

ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願いいたします♩

管理番号:890

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

