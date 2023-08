最高の 新垣結衣 HIT's コスチュームカード 05 衣装 ガッキー トレカ アイドル

閲覧ありがとうございます。

本田美奈子 2009年 カレンダー



乃木坂46 B2サイズポスター6枚セット

新垣結衣さんのトレーディングカードHIT's LIMITEDの枚数限定の本人着用衣装が封入されたカード、COSTUME CARDになります。

【新品未開封】BTS Yet to Come BUSAN 釜山 パーカー S



kiramune キラミューン おまけ付き

ワンピースドレス No.05-B 131/270

ARASHI 5×20 “Record of Memories



宮世琉弥 チェキ サイン M!LK 8loom

スリーブに入れたまま暗所にて大切に保管しておりました。

あぶない刑事柴田恭兵舘ひろし特集雑誌

かなり貴重である事とこのお値段なら手放してもいいと思い価格を設定しております。

King&Prince 平野紫耀 SWEET GARDEN アクリルスタンド



【SEVENTEEN】Carat棒 ver.3 ファンミーティング銀テープ付き

古い品物かつあくまで素人の個人保管品になりますので状態につきましては画像にてご確認の上でご検討ください。

マオ シド アクスタ&生写真全25種(東京)



straykids スキズ noeasy 公式 subk レア トレカ アイエン

他にも新垣結衣さんのグッズを出品しております。

LiSA ライブグッズまとめ売り



乃木坂46生写真5000枚まとめ

ペット無し、非喫煙環境です。

ツウィ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Tzuyu…TWICE‥⑦

気になる点は事前にコメントして頂ければお返事します。

KCON2023 ATEEZ 限定ポラロイド 全メンバーセット

基本値下げ、バラ売り不可となります。

BTS テテ テヒョン マスター フォトブック



SEVENTEEN セブチ 全メンバー トレカ グッズ まとめ売り

素人目でのチェックになりますので見落としている細かい傷や汚れ等ある場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。

【宍戸留美】ポスター!

未開封品でもパッケージに保管による細かい擦れや汚れ等ある場合がございます。

モーニング娘。佐藤優樹 L判生写真79枚

個人保管の新古品、中古品という事に理解があり、お店と同等のクオリティを求めない方のみご検討ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

閲覧ありがとうございます。新垣結衣さんのトレーディングカードHIT's LIMITEDの枚数限定の本人着用衣装が封入されたカード、COSTUME CARDになります。ワンピースドレス No.05-B 131/270スリーブに入れたまま暗所にて大切に保管しておりました。かなり貴重である事とこのお値段なら手放してもいいと思い価格を設定しております。古い品物かつあくまで素人の個人保管品になりますので状態につきましては画像にてご確認の上でご検討ください。他にも新垣結衣さんのグッズを出品しております。ペット無し、非喫煙環境です。気になる点は事前にコメントして頂ければお返事します。基本値下げ、バラ売り不可となります。素人目でのチェックになりますので見落としている細かい傷や汚れ等ある場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。未開封品でもパッケージに保管による細かい擦れや汚れ等ある場合がございます。個人保管の新古品、中古品という事に理解があり、お店と同等のクオリティを求めない方のみご検討ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

MeseMoa. フォーゲルグッズセットジャニーズWEST 公式写真 981枚+公式フォルダ4冊《処分価格 レア品あり》