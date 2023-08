ふるさと納税 LOVE サイズL◆藤井風 ALL Tシャツ ALL SERVE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

LOVE ALL SERVE ALL Tシャツです

クローゼットの整理をしていたら出てきました

新品未開封

<商品仕様>

素材:綿100%

サイズ:L (身丈 71cm 、身幅 58cm、肩幅 55cm 、袖丈 23cm)

藤井風

LOVE ALL SERVE ALL T-shirt

値下げ不可

入金確認でき次第、速やかに発送致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

