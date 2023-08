ボリスビジャンサベリのP4デニムになります。

メンズサイズS~Mほどのサイズ感です。

コメントお気軽にお待ちしております。

■ウエスト: 74

■わたり: 23

■裾幅: 18

■股上: 42

■股下: 68

■総丈: 110

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボリスビジャンサベリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボリスビジャンサベリのP4デニムになります。メンズサイズS~Mほどのサイズ感です。コメントお気軽にお待ちしております。■ウエスト: 74■わたり: 23■裾幅: 18■股上: 42■股下: 68■総丈: 110

