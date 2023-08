supremeの長袖です!

こちらのサイトで新品15500円で購入させて頂きました!

自分で着るつもりでしたので着丈70からマジックミシンさんで(2500円)で着丈64にしました。

サイズ直ししたのはいいものの似合わなかったので泣く泣く出品させて頂きます。

試着のみです。

個人差はありますが身長160~165くらいでちょうど良いかと思います!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

