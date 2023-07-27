大人気の sedacle カーキ セットアップ M Gジャン/デニムジャケット

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もも周り 68

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Ｍサイズです。

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sedacleデニムジップジャケット身幅：64肩幅：59着丈：68そで丈：58ペインターデニム：カーキウエスト 78ヒップ 112パンツ丈 104股上 36股下 68もも周り 68すそ周り 52Ｍサイズです。着用回数は3、4回です元々の匂いが少しきついかもです。即購入OKです

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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