FOX Rhythm36Float GRIP

サスペンションフォーク新品未使用品

対応ホイールサイズ29inch/27.5+

エンド幅110x15mm(Boost)

トラベルサイズ150mm

インナーチューブ径36mm

オフセット44mm

コラム長180mm

コラム径1.5テーパード

エアースプリング

GRIPダンパー

(付属品)

kaboltアクスル付属

アンカーナット付属

2023年モデルTREK Fuel EX9.7Gen6

装着品です

※値下げ交渉はご遠慮願います。

※完成車外し品のため多少の装着傷がございますのでご了承くださいませ。

FOX

FOXFLOAT

FOX36FLOAT

RIDEFOX

フォックス

フォックスフロート

フォックス36フロート

フォックスフォーク

suspension

suspensionfork

サスペンション

サスペンションフォーク

自転車パーツ

自転車部品

マウンテンバイクパーツ

mountainbike

マウンテンバイク

MTB

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

FOX Rhythm36Float GRIP サスペンションフォーク新品未使用品