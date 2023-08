『4年保証』 SONY MDR-Z7 ＋（MUC-B20SB1） ヘッドフォン

SONY MDR-Z7

2点セット 再出品になります。

前回出品の際は多くのいいね、質問を頂きありがとうございます、バラ売り交渉が有りまして一旦削除しましたが成立に至らず再出品となりました。

MDR-Z7 eイヤホンから特記事項無し品を購入

MUC-B20SB1 フジヤエーベックから購入

使用状況 約3年前に購入し月に3〜4時間ほどの使用で約1年程度使用

黒いケーブルは自作品でMUC-B20SB1 同様4.4mmバランス (5極) *ミニプラグ (3極) x2 約1.2mで制作しています。

尚このケーブルはオマケ扱いです。

SONY MDR-Z7 +(MUC-B20SB1)

※ ケーブルにキンパー特有の緑化色もなく

MDR-Z7も割と綺麗な状態で良好に動作しております。

※ 中古品です完璧な物をお探しの方はご遠慮下さい。

Sony mdrz7 MUC-B20SB1 4.4mmバランスケーブルセット



※ 当分の間バラ売りには対応せずに出品させて頂きます。

※ 必ずご確認下さい、画像の物が全てです

購入時に付属していた純正ケーブル等画像に無い物は付きません。

※ 最初に出品した価格から5%値引きしての価格設定にしています。

以上の状況です他の方の出品なども参考にして頂きました上でご検討して下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

