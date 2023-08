大人気新品 vintage チェックシャツ シャツ

ヴィンテージのチェックシャツになります。

ちょうどよい丈感と、程よいゆとりのボックスシルエットで幅広い方に着て頂けるかと思います。

171cm細身で全体的にゆとりのある着用感。

size

着丈 64cm

身幅 57cm

袖丈 22cm

肩幅 47cm

john lawrence sullivan name jieda

ttt_msw sugarhill undercover kolor little big dairiku

visvim forty four doublet auralee our legacy sun sea

vaquera facetasm wales bonner sullen

supreme kozaburo stussy car service

nike bed j.w.ford creative drug store allege

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アワーレガシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

