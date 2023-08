【正規品】 ルキア 【動作良好】SEIKO 腕時計 電波ソーラー チタン 1B25-0AJ0 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

【稼働品/ battery OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

比較的に使用感の少ないUSED品です。

軽度の擦り傷はございますが、

風防に気になるような傷は見受けられず、

特に目立つような大きい傷やダメージもございません。

ソーラー電波式ですので、時刻合わせ、電池交換不要です!

またチタン製ですので軽くて丈夫でございます!

到着後すぐにご愛用いただけます♪

備考

カラー:ピンクゴールド×ゴールド×シルバー

サイズ:約2.7cm(リューズ含まず)

腕周り:約15.5cm

駆動 :ソーラー電波

付属品:なし

#そが

#そがのルキア

腕時計/ウォッチ/アクセサリー/ブレスレット/レディース/バングル/電波/綾瀬はるか/トノー/スクエア/チタニウム/ SSQV014

商品の情報 ブランド ルキア 商品の状態 やや傷や汚れあり

