20年ほど前に、オークションにて高額ではありましたが、購入しました。

ずっと大切にコレクションとして保管しておりましたので、状態は綺麗でとても良いかと思います!

丈 約114cm

画像イメージは159cmの女性が着用しています。

⚠️改めて見てみて気づいたのですが、ワンピースの裾が購入時点から雑に裁断してありました。(画像5・6)

その分、値段をかなり下げさせていただきました。

100,000円→70,000円

予めご了承ください。

他に出回っているのも見ないので、とてもレアだと思います。

早い者勝ちになります!

よろしくお願いします。

#hide #HIDE

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 傷や汚れあり

