ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の新品 未使用 国内正規品となります。並行輸入などは一切取り扱いはしていませんのでご安心ください。BURBERRY バーバリー メンズ眼鏡 メガネ フレームB2382D-3852-49 度付可クリア BE2382D-3852-49■フレームカラー:クリア■サイズ: 49□16 -145■フレーム全長 137mm 縦幅 45mm■付属品:純正ケース・セリート・説明書・保証書メガネ/サングラスの個人出品をしておりますご購入からお届けまでのスピードを徹底しております即購入、大歓迎です^_^ 可能な限り当日発送心掛けております!★値下げ、画像追加のご要望にはお応えかねます。申し訳ございません。★ご購入に関しましての注意点がプロフィールに記載してありますので、必ずおよみ頂くよう、宜しくお願いいたします。全てのご購入はプロフィール全文をお読み頂いた後のものとして把握いたしますのでご了承下さい。

