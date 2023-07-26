公式の店舗 SAPEur×MASATOSHI HAMADA CORALPINK Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

サプールの浜ちゃんTです。

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新品未開封。

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着丈約83

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身幅約70

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袖丈約26

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肩幅約61

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オフィシャルコラボレーション第四弾！！

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憧れと夢を詰め込んだ渾身の超限定アイテム。

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【ヴィンテージショップで見つけたアイテム】をコンセプトに

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プリント面は意図的にカスレ加工を施したこだわりの仕上がり。

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一枚ずつプリント面の仕上がりには個体差がございます。

超希少 80s USA製 HARLEY-DAVIDSON ビンテージ Tシャツ

予めご了承ください。

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商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

サプールの浜ちゃんTです。新品未開封。着丈約83 身幅約70袖丈約26肩幅約61【 SAPEur×MASATOSHI HAMADA CORALPINK 】超大物芸人【浜田雅功】とのオフィシャルコラボレーション第四弾！！憧れと夢を詰め込んだ渾身の超限定アイテム。【ヴィンテージショップで見つけたアイテム】をコンセプトにプリント面は意図的にカスレ加工を施したこだわりの仕上がり。一枚ずつプリント面の仕上がりには個体差がございます。予めご了承ください。#sapeur#サプール#supreme#FR2#エフアールツー#FxxkingRabbits#FR2DOKO#ジミーズ#JIMMYZ#SPAUT#スポート#ロッドマン#浜ちゃん#HAMADA#浜田雅功#ダウンタウン#バスケ#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

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