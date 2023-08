パラブーツ paraboot

パラブーツの名作、オンにもオフにも合わせやすいカラーのウィリアムです。

シャンボードにはない良さがあります。

モンクストラップなので脱ぎ履きがとてもしやすいです。

丁寧にメンテナンスしてきたので、革の状態はかなり良好です。

今回は特別にオールデン純正シューツリー1セット(参考価格約8,000円)をお付けいたします!

画像にはありませんが、シュークリーム(サフィール)もお付けいたします!!

化粧箱に直接ラベルを添付の上発送させていただきます。別梱包をご希望の際はお申し付けください。

リスレザー

マロン

シャンボード

ウイリアム

ビームス

オールデン

モカシン

ミカエル

ゴルフ

J&M Davidson

ジェイアンドエム デヴィッドソン

チロリアン

27.0cm

27cm

27.5cm

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パラブーツ parabootウィリアム WILLIAMブラウン MARCHEフランス製 MADE IN FRANCEサイズUK7.5定価74,800円ユナイテッドアローズで購入しました。パラブーツの名作、オンにもオフにも合わせやすいカラーのウィリアムです。シャンボードにはない良さがあります。モンクストラップなので脱ぎ履きがとてもしやすいです。丁寧にメンテナンスしてきたので、革の状態はかなり良好です。今回は特別にオールデン純正シューツリー1セット(参考価格約8,000円)をお付けいたします!画像にはありませんが、シュークリーム(サフィール)もお付けいたします!!化粧箱に直接ラベルを添付の上発送させていただきます。別梱包をご希望の際はお申し付けください。リスレザーマロンシャンボードウイリアムビームスオールデンモカシンミカエルゴルフJ&M Davidsonジェイアンドエム デヴィッドソンチロリアン27.0cm27cm27.5cm

【定価17万円・新品】Santoni レースアップシューズ未使用 新品 高級 サントーニ 革靴 仕事靴 サイド紐エルメネジルド ゼニア クチュール スエードローファーオールデンAlden コードバン タンカーブーツNeedles別注Tricker's トリッカーズ ウィングチップ定価 25310円 ECCO DRESS Moccasin Slip-on956.CROCKETT&JONES ATHERSTONE ウィングチップ 9Eアレンエドモンズ Allen Edmonds レザーシューズ プレーントゥ 6Danner ダナー POSTMANBOOTS ポストマンブーツ 26.0cmグッチ GUCCI シューズ