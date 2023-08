ピエール・ジャンヌレの家具研究にはマストの本だと思います。

サイズが大きいのでPC等で見るよりもやはり鮮明な画像で迫力があります。

状態は開封して一読して自宅保管していたので良いと思います。

一応中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

状態は写真にてご確認の上ご購入下さい。

以下参照文

スイスの建築家ピエール・ジャンヌレがインドのチャンディーガルで設計したインテリアの全貌。 ル・コルビュジェとは従兄弟にあたり、重要なパートナーとして担当。1951年から14年間インドに滞在し、多くの建築物を設計。インドで古くから流通していたチーク材を使い、インドの伝統的な手工芸の技術を採用。

チャンディーガル計画で設計された建築や家具を、350ページにわたり豊富なビジュアルで紹介しています。

* 出版社 : Assouline Publishing

* 言語: : 英語

* ハードカバー : 350ページ

* サイズ : 30.48 x 3.81 x 38.1 cm

* かなり大きく見応えがすごいです

JEAN PROUVÉ

PierreChapo

ピエールシャポー

JBBlunk

JBブランク

イサムノグチ

イサムノグチ アカリ

AKARI

スタンドライト

照明

【Pierre Jeanneret】ピエール・ジャンヌレ/チャンディーガル

ライト

フランクロイド

シャルロットペリアン

ジャンプルーヴェ

ルコルビジェ

ピエールジャンヌレ

ヴィンテージ

アンティーク

作家

美術

書籍

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

