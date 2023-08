【正規品直輸入】 SHINYAKOZUKA シンヤコヅカ　PANTALON バギーパンツ スラックス

SHINYAKOZUKAのパンツです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シンヤコヅカ 商品の状態 未使用に近い

SHINYAKOZUKAのパンツです。金欠のため出品着用回数2回元値 31,900円(税込)22SS COLLECTIONISSUE 0 ‘SWEET ROUGH DRAFT’-PANTALON-股上36股下68ウエスト平置き40定番のサイドタックを入れて靴が隠れるくらいの大胆な裾幅の太さを出したフレアパンツ。膝裏から少し曲がったパターンにすることにより、裾を踏みにくいメリットにも繋がっています。生地は手洗い可能なウールトロピカル。強撚糸で肌離れが良く、イージーケアなのが特徴です。COLLECTION LINE-SMALL TRADES-ISSUE毎のコンセプトを一番色濃く表したラインFABRIC / POLYESTER 70% WOOL 30%[WASHABLE WOOL TROPICAL]#ワイトパンツ #スラックス #バギーパンツhender schemeSUNSEAAURALEEURUcrepusculehedmayner FUMITO GANRYUbukhtmasustein/シュタイン yoke/ヨーク auralee/オーラリーUNUSED/アンユーズド COMORI/コモリSasquatchfabrix/サスクワッチファブリックスneon sign/ネオンサイン Dulcamara/ドゥルカマラ ladmusician/ラッドミュージシャン THEE/シーRAF SIMONS/ラフシモンズ LITTLE BIG/リトルビッグSHINYA KOZUKA/シンヤコズカ soduk/スドークTOGA VIRILIS/トーガビリーズ kudos/クードスlownn/ローン superNova/スーパーノヴァmidorikawa/ミドリカワ kujaku/クジャクyohji yamamoto/ヨウジヤマモト NuGgETS/ナゲッツmy beautiful landlet/マイビューティフルランドレットKONYA/コンヤ CHANEL

定価143,000円。サンローラン 国内正規HOMME PLISSE オムプリッセイッセイミヤケ ホログラム プリーツパンツ