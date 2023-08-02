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何でも揃う THE BABY STARS リボンブローチワンピース BRIGHT SHINE ひざ丈ワンピース

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袖丈...袖なし
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商品の情報

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ブランドベイビーザスターズシャインブライト
商品の状態やや傷や汚れあり

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数多い中、ご覧いただきありがとうございます。・こちらのアイテムは　まとめ割りフォロー割り　対象外です。古着のBABY THE STARS SHINE BRIGHTリボンブローチレースワンピースです。#ベイビーザスターズシャインブライト#ゴスロリ#ロリィタ柄・デザイン...レース袖丈...袖なし季節感...春、夏、秋◉サイズ : 表記無し 身幅約40cm 総丈約93cm◉カラー : ブラック◉素材 : 画像をご確認下さい◉状態 :一部赤っぽい変色有り※画像参照　　　　一般的なused状態です。　　　　極美品をお求めの方はご遠慮下さい。　　　　・その他特筆する様な　ダメージは見当たりませんが 中古品ですので　ご理解のほど宜しくお願い致します。・商品説明に記載外の小さな傷、　汚れはご容赦下さい。・神経質な方はご購入をお控え頂きます様 お願い致します。#NOOK辺鄙　ブランド古着セレクトカジュアルから高級ブランドのレディース /メンズ/子供服●パンクロリータゴスロリサイバーV系●　　　　沢山出品しています。　#nookサブカル系ブランド一覧はコチラ#083294175nook

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商品のサイズM
ブランドベイビーザスターズシャインブライト
商品の状態やや傷や汚れあり

何でも揃う THE BABY STARS リボンブローチワンピース BRIGHT SHINE ひざ丈ワンピース

36分钟前

何でも揃う THE BABY STARS リボンブローチワンピース BRIGHT SHINE ひざ丈ワンピース

¥17,000 ¥12,750

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