何でも揃う THE BABY STARS リボンブローチワンピース BRIGHT SHINE ひざ丈ワンピース

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数多い中、ご覧いただきありがとうございます。・こちらのアイテムは まとめ割りフォロー割り 対象外です。古着のBABY THE STARS SHINE BRIGHTリボンブローチレースワンピースです。#ベイビーザスターズシャインブライト#ゴスロリ#ロリィタ柄・デザイン...レース袖丈...袖なし季節感...春、夏、秋◉サイズ : 表記無し 身幅約40cm 総丈約93cm◉カラー : ブラック◉素材 : 画像をご確認下さい◉状態 :一部赤っぽい変色有り※画像参照 一般的なused状態です。 極美品をお求めの方はご遠慮下さい。 ・その他特筆する様な ダメージは見当たりませんが 中古品ですので ご理解のほど宜しくお願い致します。・商品説明に記載外の小さな傷、 汚れはご容赦下さい。・神経質な方はご購入をお控え頂きます様 お願い致します。#NOOK辺鄙 ブランド古着セレクトカジュアルから高級ブランドのレディース /メンズ/子供服●パンクロリータゴスロリサイバーV系● 沢山出品しています。 #nookサブカル系ブランド一覧はコチラ#083294175nook

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