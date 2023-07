POLO RALPH LAUREN

Tシャツラップワンピース

参考価格 ¥26,400

今注目のセルフタイ、長めのスカート、フロントのスリットでリフレッシュしたシーズンのTシャツドレス。

・ややスリムなストレートフィット / くるぶしより上の丈・クルーネック

・半袖、フォールドオーバーのカフス / ドロップショルダー

・左腰に自分で結ぶタイ / フロントレッグにスリット

・左胸にシグネチャーのポニー刺繍

・コットン100%

●サイズ:タグ表記 Sサイズ (USサイズ)

肩幅 44cm

身幅 44cm

総丈 131cm

袖丈 16.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:綿100%

●色:ネイビー

●状態:

数回着用しましたが汚れ・傷などはありません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

