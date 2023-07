イギリスの作家、マーベルルーシーアトウェルの絵をモチーフして作られたエネスコ 社のMemories of yesterday シリーズ

作品名

JOIN ME FOR A LITTLE SONG

小さな歌を一緒に歌いましょう

5000体と数量限定で発売された貴重な作品です。

女の子が楽しそうにバイオリンを弾いている姿が可愛いです。

ワンちゃんも一緒に歌ってますね。

サイズ

幅9センチ✖️奥行き6センチ✖️高さ13センチ

状態

割れ、欠け、のない美品です。化粧箱もあります。

他の商品と同梱で送料分と合わせ買い特典で2点目以降800円引きにします。他の人形はこちらから↓

#マーベルルーシーアトウェル可愛い人形たち

#マーベルルーシーアトウェル犬ちゃんのいる作品

マーベルルーシーアトウェル(Mabel Lucie Attwell)は、1879 ロンドンで生まれ。英国を代表する画家です。ほっぺのぷっくりした可愛らしい子供のイラストは当時大変な人気でエリザベス女王始めイギリス王室の人たちも大好きだったことで有名です。

エネスコ から発売されたこちらの陶器人形は2000年から製造中止になり年々手に入りにくいものとなっています。

マーベルルーシーアトウェル

メモリーズオブイェスタデイ

アンティーク

陶器 置物

マーベルルーシーアトウェル 陶器人形 小さな歌を一緒に歌おう

陶器 人形

マーベルルーシーアトウェル

エネスコ ビンテージ

ビンテージ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

