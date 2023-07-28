【日本製】 Kowloon 【NCRT】Neo Wool Jacket Varsity ブルゾン

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Future FunkアパレルNeon City Racing Teamの AKIRAイメージのスタジアムジャケットです。コレクションとして持っていましたが整理のため出品。カラー···レッド素材···ウールジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋、冬neoncityracingteamAKIRANCRTFutureFunkフューチャーファンクスタジャンVarsityJacket金田さんをつけろよデコ助野郎美味しいよこの人工サンマ

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