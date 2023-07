ビンテージ セリーヌ CELINE

【限定入荷】極太 ダイヤモンド マイアミ キューバ チェーン ブレスレット

かなり珍しい

hyde着 ゴールドレザーバングル

デザインチェーンに

エンポリオアルマーニ ブレスレット

オクタゴン型 の

最高品質 超希少入手困難 幻の聖山 カイラス産水晶のグラデーションブレス

トリオンフ マカダム チャーム

クロムハーツ ヘアゴム スター 確実正規品

の ブレス ブレスレット

サスクワッチファブリックス 拝みネックレス

レディース メンズ です

Tiffany & Co.(ティファニー) ベネチアン リンク ブレスレット



A&G ブレスレット シルバー

30年位前に海外の正規店で購入しました

OLD Tiffany & Co. オーバルタグブレスレット



HERMES エルメス シェーヌダンクル TGM 12コマ

全長約19cm

新品 トムウッド ブレスレット 7.7インチ シルバー 純銀 定価70400円

チェーン幅約6mm

Versace ブレスレット ネックレス 2つセット

チャーム約2✖️2cm

✨レッドルチルクオーツ 10mm 天然石ブレスレット✨

多少の誤差はご了承下さい

【超激レア】80s 刻印 GIVENCHY ブレスレット シルバー ヴィンテージ



シェーヌダンクル GM

購入当時数回使用して洗浄してから袋に入れて

極美品レアデザイン セリーヌ ヴィンテージ オクタゴン トリオンフ

保管していたので

jean paul gaultier /ゴルチエ 90s ”シューレース”

使用と年数なりの経年による

喜平チェーンブレスレット ビンテージ シルバー

わずかなスレなどありますが

【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 貔貅 21.4g

画像の様に目立つダメージや

親玉18mm【そろばん珠本水晶】16mm、数珠ブレスレット

着用に差し支える様な不具合等無くはなく

グラッドハンドブレスレット

全体的にピカピカしていてとてもきれいで

エルメスレザーブレスレット藤原ヒロシ愛用マルタンマルジェラ期ブラウン茶色

長くお使い頂けると思います

LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム ブレスレット エクリプス



24Kブレスレット本物 999の貔貅フーバックルブレスレット 30



HERMES エルメス ジャンボチョーカー ブレスレット ブラック aq8073

購入当時も販売数が少なく

ディスカバード discovered レザーブレス バングル 本革 スタッズ

今では完全廃盤モデルで

ジャック様専用 FENDI フェンディ チェーン ネックレス ユーズド

入手困難です

クロムハーツ マルチリンク ブレスレット 6LINKS

珍しいデザインでこの位いい状態の物は滅多にないかと思います

トップクォリティ‼️高級至純風化天珠八大吉祥ブレスレット

お探しだった方はこの機会に是非‼︎

VINTAGE ヴィンテージ ハードウェアリンクブレスレット シルバー925



【皇帝龍(五本爪龍)】彫刻【タイガーアイ】大玉18mm【そろばん珠本水晶】ブレス

ケースなどの付属品はありません

金のブレス20232023



ルイヴィトン モノグラムブレスレット

丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致します

マルジェラ 12aw ブレスレット



No.1186 高品質◆沈香◆天然木 念珠 数珠 8.8mm 108玉

ヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致します

アリゾナフリーダム レザーバングル



Tiffany & Co ティファニー リターントゥラウンドタグ ブレスレット

メンズの

Tiffany ヴィンテージキーリング 希少

セリーヌ イヴサンローラン

アレキサンダーマックイーン ブレスレット

クリスチャンディオール ジバンシー

R.CHEE SILVER AND TURQUOISE BRACELET

などのメンズ ビンテージ

weirdo ブレスレット

テーラードジャケット

セルロー社 ブレスレット

スーツ セットアップ ドレスシャツ

メンズファッション シルバーリング、ブレス

スラックス パンツ

ビンテージ215シルバー925チェーンブレスレット

コート ネクタイ カフスボタン ベルト Tシャツ

シルバーブレスレットBEAMS XOLO / Round Bracelet

デニム ネックレス 小物などを出品しています

【こどもびいる様限定】スネイキッドロウズ ブレスレット

是非ご覧ください

サージカルステンレス 6面ダブル 喜平チェーン ゴールド ブレスレット

こちら↓↓↓

ロンドンブルートパーズ 8mm ブレスレット

#あやのメンズヴィンテージ

ゴローズ goro's 金メタル付きカンレザーブレス



ルイヴィトン ブレスレット ブラスレ・LV スリム

他にもディオールの

ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム チェーン ブレスレット

トロッター CDロゴ

いけがみ様専用

セリーヌ CELINE の レディース

シルバー925 ITALY ヴィンテージ ブレスレット

馬車金具 ブラゾン マカダム トリオンフ の

最終値下げ正規品HERMES エルメス ブレスレット シェーヌダンクルMM 17

ネックレス チョーカー ブレスレット ベルト ブローチ バッジ

jill platner ジルプラットナー

ハンドバッグ ショルダーバッグ ミニボストンバッグ トートバッグ なども出品しています

ウルフマン オオカミ 大神 ウルフ ブレス

是非ご覧ください

タイチンルチル ブレスレット

こちら

18金 喜平ブレス 20.3g 20cm 14面トリプル K18キヘイ

↓↓↓

専用】GUCCI レザーブレスレット

#あやのディオールセリーヌ

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ビンテージ セリーヌ CELINEかなり珍しいデザインチェーンにオクタゴン型 のトリオンフ マカダム チャーム の ブレス ブレスレットレディース メンズ です30年位前に海外の正規店で購入しました全長約19cmチェーン幅約6mmチャーム約2✖️2cm多少の誤差はご了承下さい購入当時数回使用して洗浄してから袋に入れて保管していたので使用と年数なりの経年によるわずかなスレなどありますが画像の様に目立つダメージや着用に差し支える様な不具合等無くはなく全体的にピカピカしていてとてもきれいで長くお使い頂けると思います購入当時も販売数が少なく今では完全廃盤モデルで入手困難です珍しいデザインでこの位いい状態の物は滅多にないかと思いますお探しだった方はこの機会に是非‼︎ケースなどの付属品はありません丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致しますヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致しますメンズのセリーヌ イヴサンローランクリスチャンディオール ジバンシーなどのメンズ ビンテージテーラードジャケットスーツ セットアップ ドレスシャツ スラックス パンツ コート ネクタイ カフスボタン ベルト Tシャツデニム ネックレス 小物などを出品しています是非ご覧くださいこちら↓↓↓#あやのメンズヴィンテージ他にもディオールのトロッター CDロゴ セリーヌ CELINE の レディース馬車金具 ブラゾン マカダム トリオンフ のネックレス チョーカー ブレスレット ベルト ブローチ バッジハンドバッグ ショルダーバッグ ミニボストンバッグ トートバッグ なども出品しています是非ご覧くださいこちら↓↓↓#あやのディオールセリーヌ

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディオール ブレスレット Dモチーフ Mount Zionコディサンダーソン Reversible Star MattedBead ブレスHERMES シェーヌダンクル GM14トッズのマイカラーズブレスレット。2,3回付けました。GUCCI グッチ メンズ アクセサリーFifth Silver Bracelet - 1984 Taxcoブレスレット