【CHANEL】

シャネル ドレス ワンピース ブラックドレープ【美品】【正規品】

CHANELらしい高級感のあるドレープがとても美しい黒のドレス。

ドレープの揺れがとても綺麗で素敵です。

リボンの先に付いてるボタンも金色のCHANELマークが付いたボールボタンでさりげなくお洒落。

とにかくお洒落でかっこいいドレスワンピースです。

【サイズ】38(Sサイズ)

身幅:34cm

着丈:前の胸から裾88cm 後ろのウエストから裾73cm

*平置きした状態での採寸。また、素人採寸ですので、ご理解よろしくお願いします。

【色】ブラック

【素材】写真参照

【正規品】

百貨店直営店で購入しました。

【美品】

一度着用しただけでその後クリーニング済。

目立った汚れや傷などもなく綺麗です。

ただ、検品して気付いたのですが、裾の一部がほつれていました。着ていて気にならない程度ではありますが、その分お値打ちにさせていただいております。写真で確認よろしくお願いします。(写真10枚目参照)

自宅保管での出品ですので神経質な方、完璧を求める方はお控え下さい。

ご理解ある方によろしくお願い致します。

*必ず、プロフィール、商品説明、画像などをしっかりと確認していただき、気になるところがあれば事前に質問お願いします。

理解してもらえない方とのお取引は遠慮させて頂きたいので、その辺りの確認よろしくお願い致します。

気持ちの良いお取引をお待ちしております。

#CHANEL

#シャネル

#シャネルワンピース

#シャネルブラック

#シャネルドレス

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

