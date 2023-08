最新コレックション FR2 月桃　沖縄　限定　ターコイズ ブルー TINSU&Co. Tシャツ L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

UNDER ARMOR ヒートギア 半袖ロゴTシャツ サイズXL



※他の月桃限定商品もございます。

沖縄限定のちんすこうとTiffany&coのオマージュデザインです。

No. FRC629

カラー:ターコイズブルー(ティファニーブルー)

サイズ:L

素材:綿100%

試着もしていない未使用ですが、自宅保管品となりますので、神経質な方は購入ご遠慮くださいませ。

※厚み規定の関係で画像のまま二つ折りにし、封筒での梱包となります。折り皺など気になる方、宅配便をご希望の方は追加料金にて承ります。

※らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に予告なく返品する場合がございますのでご了承くださいませ。

#fr2

#月桃

#柳

#撫子

#月

#梅

#エフアールツー

#ファッキンラビッツ

カラー···ブルー

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフアールツー 商品の状態 新品、未使用

